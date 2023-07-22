10 yıl sonra ilk: Mısır'a Büyükelçi atandı! Mısır Büyükelçimiz kim oldu?
Türkiye ile Mısır'ın uzun yıllardır zayıflayan ilişkileri yeniden güçlendirilmeye çalışırken, daha önce duyurulan büyükelçi ataması bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye'nin yeni Mısır büyükelçisi Salih Mutlu Şen oldu.
Türkiye ile Mısır, diplomatik ilişkileri geliştirmek için temaslarını artırmış, 4 Temmuz'daki açıklamada ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarılmıştı. İki ülke 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.
Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen atandı.
Diğer atamalar şöyle: Paraguay Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Yunus Demirer atandı.
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Nevzat Uyanık, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.
Türk elçi 'istenmeyen adam' ilan edilmişti
Türkiye'nin eski Kahire büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, 23 Kasım 2013'te Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Mısır'ın Ankara'daki temsil düzeyinin Maslahatgüzar seviyesine indirildiği söylenmişti. 'İstenmeyen adam' ilan edilen Botsalı'nın en geç 29 Kasım 2013'de ülkeyi terk etmesi talep edilmişti.
Türkiye de Mısır'ın geçici maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak aynı kararların alındığını belirtmişti.
Kaynak: Dünya