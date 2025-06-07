ABD -Çin ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor: Adres Londra

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, toplantıya ilişkin umutlu konuştu.

“Toplantı çok iyi geçecek,” ifadelerini kullanan Trump, Çin ile diyaloğun devam edeceğinin sinyalini verdi.

Londra’daki kritik görüşmeye ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in katılacağı bildirildi.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında geçtiğimiz haftalarda yapılan telefon görüşmesinin ardından geliyor. İki ülke, süregelen ekonomik gerilimi azaltma çabası çerçevesinde yeniden masaya oturuyor.

Hatırlanacağı üzere, ABD geçen ay Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a çekmiş, Çin ise ABD menşeli ürünlere uyguladığı tarife oranını yüzde 125’ten yüzde 10’a indirmişti. Bu karşılıklı adımlar, görüşmelere zemin hazırlamıştı.