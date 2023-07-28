ABD ve İtalya'dan ortak açıklama: İşbirliklerini geliştirecekler

ABD ve İtalya resmi görüşmeler gerçekleştirmek için Beyaz Saray'da buluştu. Açıklamalarında işbirliklerini pek çok konuda geliştireceklerini belirten ABD ve İtalya Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesini kınadı. Liderler Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğini, Çin ve göçmen politikalarında ortaklıklarını geliştireceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yayımladı. Liderler, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin, transatlantik ilişkilerin birlik ve gücünün yanı sıra zorluklar karşısında ittifakın caydırıcılık ve savunmasını adapte edebilme kapasitesini gösterdiğini teyit etti.

ABD ve İtalya'nın BM Şartı'na ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefiyle Ukrayna'ya siyasi, askeri, ekonomik ve insani yardıma devam edeceklerini vurgulayan liderler, savaşın enerji ve gıda güvenliği gibi olumsuz sonuçlarını da ele almanın gerekliliğine işaret etti.

RUSYA'NIN TAHIL GİRİŞİMİNDEN ÇEKİLMESİNİ KINADILAR

Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracına izin vermenin önemine dikkati çeken Biden ve Meloni, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilmesini kınadı.

İki lider, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda daha fazla koordinasyon sözü vererek, İtalya'nın 2024'te G7 başkanlığı ve 2025'te Ukrayna Yeniden Yapılanma Konferansı'na ev sahipliği yaparak oynayacağı role atıfta bulundu.

Terör, düzensiz göçmen akışı ve istikrarsızlığın temel nedenlerini ele almak dahil, Akdeniz ve çevresinde istikrar ve refahı yükseltme çabalarının hayati önemine işaret eden liderler, ekonomik ve siyasi zorluklarla mücadele eden Tunus halkına desteklerinin altını çizdi.

DIŞ POLİTİKADA ORTAK HAMLELERİ DUYURDULAR

Bu kapsamda ABD'nin İtalya'nın göç, kalkınma ve Afrika ile ilgili çalışmalarına verdiği destekten bahseden liderler, ABD ve İtalya'nın Batı Balkanların istikrar ve güvenliğine olan bağlılıklarını da yineledi.

Liderler, açık, müreffeh, kapsayıcı ve güvenli bir Hint-Pasifik'e olan bağlılıklarını da belirterek, ABD'nin İtalya'nın bölgede artan varlığını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Tayvan Boğazı'ndaki istikrarın da altını çizen iki lider, Çin'in ortaya koyduğu zorluklar ve fırsatlar karşısında çok taraflı istişareleri güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Liderler, ABD'nin, İtalya'nın G7 başkanlığı döneminde iklim krizi, yoksulluk, ekonomik güvenlik, kritik madenler, gibi konularda işbirliği ve bu konularda Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

Liderler, ayrıca DEAŞ'la mücadele kapsamında terörle mücadelede etkili politikalar geliştirme taahhütlerini yineledi.

Gelişen teknolojiler, siber güvenlik, yapay zeka konularında da işbirliklerini geliştirme sözü veren Biden ve Meloni, ekonomik ilişkileri de güçlendirmenin önemini vurguladı. Liderler ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele, uzay, bilim ve teknolojide araştırma ve geliştirme, eğitim alanlarındaki işbirliklerini geliştirmeye olan bağlılıklarının da altını çizdi.

İTALYA ABD'Yİ ÇİN'E TERCİH ETTİ

İtalya'nın Çin ile 2019'da imzalayarak katıldığı yeni "İpek Yolu" olarak da anılan “Kuşak ve Yol Girişimi"nin Biden ile görüşmesinde gündeme gelip gelmediği sorulan Meloni şunları söyledi:

- İpek Yolu hakkında konuştuk. Tasavvur edersiniz ki ABD'nin yaklaşımı, İtalya'dan bir şey talep etmek ya da beklemek gibi bir yaklaşım değil. ABD, İtalya’ya güveniyor. Öyle bir saygı var ki kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylemeyi düşünmüyor çünkü biz güvenilir ve ciddiyiz. İpek Yolu’nun yenilenmesine Aralık ayına kadar karar vermeliyiz, bir son tarih ve bunu dikkate alacağız.

Meloni, Ekim 2022’de Bali’deki G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin’e davet edildiğini ve bu ülkeye gitme niyeti olduğunu, ziyaretinin henüz programlanmadığını ama gelecek dış gezisinden birini bu olması gerektiğini ifade etti. Meloni geçen Mayıs da "Kuşak ve Yol Girişimi olmadan Çin'le iyi ilişkiler kurulabileceğini" ifade etmişti.