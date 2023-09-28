ABD’den Türkiye Yaptırım Tehdidi

İran’ın İHA programını destekledikleri gerekçesi ile 2 Türk şirketi yaptırım listesine eklendi.

ABD kendi çıkarları için yaptırım sopasıyla ülkeleri dize getirmeye çalışıyor. Üst üste yaptırımlarla ülke ekonomilerini boğup, kendine muhtaç hale getirmeyi amaçlıyor. Onlarca yaptırım listesi açıkladı. Son bir ayda üç yaptırım listesiyle Türkiye ve Türk ekonomisi hedefte. ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi OFAC’ın listesindeki Türk şirketlerinin sayısı artıyor.



Biden yönetimi 14 Eylül’de beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına Rusya’nın Ukrayna harekatına yardım ettikleri iddiası ile yaptırım uyguladı. Amacın Rus tedarik zincirini bozmak olduğu belirtildi. 19 Eylül’de de İranlı uçak üretim şirketiyle bağlantılı olan Türk, Çinli ve Rus kuruluşlara yaptırım getirdi. Yaptırım listesine Türkiye’den iki isim eklendi.



Listeye eklenen Türk şirketleri; Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Anka Port İç ve Dış Ticaret İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi oldu. Şirketleri İran’ın İHA programını desteklemekle suçlandı.Yani ABD son bir ayda iki yaptırım listesiyle Türkiye’ye ekonomik tehditler savurmaya kalkıştı.



Bu şirketlerin, "ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'li şirket ve vatandaşlarla iş yapmalarının yasaklanacağını" belirtildi.