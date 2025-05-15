ABD’den Türkiye’ye 304 milyon dolarlık füze satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye iki farklı füze sisteminin satışına yeşil ışık yaktı. Bakanlık açıklamasına göre, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolar olan 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ile 6 adet güdüm sistemi satışına onay verildi.

Bunun yanı sıra, 79,1 milyon dolarlık ek bir paket kapsamında 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II kısa menzilli füze ile 11 adet taktik güdüm birimi satışına da onay çıktı. Bu mühimmatların Türkiye Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Satışı onaylanan bu füzeler, özellikle F-16 savaş uçakları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış olup, diğer hava unsurlarına karşı üstünlük sağlamayı amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu satış, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrarın korunmasına katkı sunan bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin güvenliğini güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Silah satışının resmiyet kazanması için ABD Kongresi’ne bildirimde bulunuldu. Yasal süreç gereği, Kongre’nin 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor. Bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmezse, satış otomatik olarak yürürlüğe giriyor.