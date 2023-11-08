Askeri Başsavcı Korgeneral Hanlar Veliyev Ulusal Kanal'a Konuştu

Karabağ Zaferi'nin önemini açıklayan Askeri Başsavcı, Azerbaycan - Türkiye ilişkilerine dikkat çekti. Veliyev ayrıca Türk devletlerinin birliğine işaret ederek Astana süreci ve Türk Devletleri Teşkilatının önemine değindi.



Tarihi Karabağ Zaferinin üçüncü yıldönümünde Azerbaycan`ın Askeri Başsavcısı Korgeneral Hanlar Veliyev Ulusal Kanal'a önemli açıklamalar yaptı.



Dr. Ahmet Şairoğlu'na konuşan Askeri Başsavcı Veliyev Karabağ Zaferinin tarihsel önemini açıkladı.



Askeri Başsavcı, Azerbaycan Türkiye ilişkilerini "İki Devlet Tek Millet" diyerek özetledi.



Türk Devletlerinin siyasi birliğine ilişkin konuşan Hanlar Veliyev, Astana süreci ve Türk Devletleri