Askeri Başsavcı Korgeneral Hanlar Veliyev Ulusal Kanal'a Konuştu

Azerbaycan'ın 8 Kasım günü Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarması Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Tarihi zaferin üçüncü yıl dönümünde Azerbaycan`ın Askeri Başsavcısı Korgeneral Hanlar Veliyev Ulusal Kanal'a önemli açıklamalar yaptı.

Askeri Başsavcı Korgeneral Hanlar Veliyev Ulusal Kanal'a Konuştu

 Karabağ Zaferi'nin önemini açıklayan Askeri Başsavcı, Azerbaycan - Türkiye ilişkilerine dikkat çekti. Veliyev ayrıca Türk devletlerinin birliğine işaret ederek Astana süreci ve Türk Devletleri Teşkilatının önemine değindi.

Tarihi Karabağ Zaferinin üçüncü yıldönümünde Azerbaycan`ın Askeri Başsavcısı Korgeneral Hanlar Veliyev Ulusal Kanal'a önemli açıklamalar yaptı.

Dr. Ahmet Şairoğlu'na konuşan Askeri Başsavcı Veliyev Karabağ Zaferinin tarihsel önemini açıkladı.

Askeri Başsavcı, Azerbaycan Türkiye ilişkilerini "İki Devlet Tek Millet" diyerek özetledi.

Türk Devletlerinin siyasi birliğine ilişkin konuşan Hanlar Veliyev, Astana süreci ve Türk Devletleri 

# Azerbaycan # Karabağ # Hankendi
Çok Okunanlar
El Nina Soğukları Nedir?
El Nina Soğukları Nedir?
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
İst-Güven İşçileri Toplu İstifa Etti!
İst-Güven İşçileri Toplu İstifa Etti!
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Öne Çıkanlar İsrail İstihbaratı MOSSAD'ın Raporu Her Şeyi Ortaya Döktü! | Ulusal Haber İsrail İstihbaratı MOSSAD'ın Raporu Her Şeyi Ortaya Döktü! | Ulusal Haber Çekirdek çitlemenin faydaları nelerdir? Çekirdek çitlemenin faydaları nelerdir?