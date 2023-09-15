Atina Ankara'nın sınırlarını yokluyor!

“Asrın felaketi” 6 Şubat depreminin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında normalleşme süreci başladı. Ancak Yunan tarafı, Ege'de, üstelik gayri askeri statüde bulunan Midilli'de askeri faaliyet yapacağını duyurdu. Türkiye'nin doğrudan sinir uçlarını yoklayan Yunanistan, normalleşme sürecinde ne koparabileceklerini anlamaya çalışıyor.

ATİNA ANKARA'NIN SINIRLARINI YOKLUYOR!

Ankara, Atina'nın bu hamlesini yanıtsız bırakmadı. Yunan tarafının 13-14 Eylül tarihlerinde Midilli'de atış eğitimleri yapılacağı yönündeki Navtex mesajına, bir karşı Navtex mesajı ile yanıt verildi. Yayınlanan bildirimde “Navtex mesajı ile Midilli Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.” denildi.



Yunanistan tatbikat Navtex'i ile 1988'te imzalanan Ege'de turizmin yoğun olduğu 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında askeri faaliyetlerden kaçınma kararını da ihlal etti. Bu karar daha sonra 15 Haziran – 15 Eylül olarak güncellenmişti. Öte yandan Türkiye, 8 Eylül'de üç yıllık aranın ardından ilk kez Doğu Akdeniz'de Seville (SEVİL) Haritası'nı aşan ve kıta sahanlığının sınırlarına uzanan bir Navtex mesajı yayınlamıştı.