Bakan Fidan: "Gazze'nin Topyekun Hedef Alınmasına Sessiz Kalmayacağız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının Meclis'teki bütçe sunumunda konuştu.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den tahliyelere ilişkin son verileri paylaştı. Yapılan insani yardım ve girişimleri anlattı.

- 170 vatandaşımız ve yakınının Gazze’den çıkışı sağlanmıştır. 983 vatandaşımızın ve aile yakınlarının Gazze'den Refah Sınır Kapısından tahliyesi için İsrail ve Mısır makamları ile çalışmalarımız sürüyor. Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş, 61 hasta ve 49 refakatçi de dün akşam Mısır'a geçirilmiştir. Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır’a göndermiş bulunuyoruz.

"Batı Moral Üstünlüğünü Kaybetti"

Bakan Fidan İsrail'e sert tepki göstererek, "Gazze'nin topyekün hedef alınması, camiilerin, okulların, hastanelerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız, kalmayacağız. Artık Batı bu noktada moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur" dedi.

"Çözüm İki Devlet Arasında Olacak"

Fidan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için de 'eşitlik' vurgusu da yaptı.

"Şayet bir müzakere olacaksa bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacak. Masaya oturmadan önce iki tarafın da statüleri eşitlenecektir."

Fidan'dan AB'ye Çağrı

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili de bilgi verdi.

"AB'den temel beklentimiz aramızdaki iş birliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasıdır."

Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nin medeniyetler üstü bir yapı olamadığını belirtti, " Avrupa, 'Türkiye ölçeğinde Müslüman bir ülkeyle yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?' sorusuna cevap vermek zorunda" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, sınır ötesi operasyonlarla ilgili de konuşarak, "PKK terör örgütü silah çekmeye devam ettiği sürece mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.