Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a ziyaret
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, Riyad’da düzenlenen çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere 12 Ocak 2025 tarihinde Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve bu çerçevede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal, 14 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’ye ziyarette bulunmuştu. Bakan Fidan’ın Suudi Arabistan’daki temaslarında, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikili iş birliğini derinleştirme çabaları öncelikli konular arasında yer alacak. Ayrıca uluslararası toplumun Suriye ile angajmanının artırılmasının önemine vurgu yapılacak.

Bakan Fidan’ın daha önceki açıklamalarında, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Suudi Arabistan ile iş birliğine büyük önem verildiği, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiği konularına dikkat çekmişti.

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