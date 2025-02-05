Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' sözlerine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’ye yönelik "devralacağız" sözlerine tepki gösteren Fidan, bu söylemin kabul edilemez olduğunu belirtti. "Zaten Filistin meselesi, Filistinlilerin topraklarından sürgün edilmesiyle başladı. Gazze’de tehcir meselesi ne bölgenin ne de bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Böyle bir konunun tartışmaya açılması bile yanlış" ifadelerini kullandı.

Fidan, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirilen görüşmeye dair de değerlendirmelerde bulundu. "Şara ve ekibinin zihinlerinde netlik olduğunu gördüm. Suriye’nin milli bütünlüğünü ve egemenliğini korumaya yönelik bir yaklaşım var. Otonomiye dair bir düşünce yok. Hiçbir grup ayrıcalıklı görülmemeli, ancak ülkenin bütünlüğünü bozacak bir modele de müsaade edilmemeli" dedi.

Türkiye’nin bölgesel güvenlik anlayışına da değinen Fidan, "Bizim Ahmed Şara’dan en büyük beklentimiz, ülkesindeki sorunlara sahip çıkması ve çözüm üretmesi. Türkiye’yi tehdit eden konulara müdahil olması önemli. Aynı beklentiyi Irak ve İran’dan da taşıyoruz. Biz bölgede tehdit üretmiyorsak, çevremizdeki ülkelerden de aynısını bekleriz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk-Kürt kardeşliğini vurgulayan açıklamalarını da değerlendiren Fidan, "Sayın Bahçeli, ülkenin birlikteliğini güçlendiren bir tavır sergiliyor. Siyasi risk alarak hareket ediyor, bu da takdire şayan bir duruş" dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Fidan, "Terörün sona erdirilmesi, devletin yıllardır titizlikle yürüttüğü bir süreç. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Diyalog gerekiyorsa diyalog, mücadele gerekiyorsa mücadele… Önemli olan, bağımsız kararlarla hareket edebilmek" şeklinde konuştu.

ABD’nin yeni yönetimiyle ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair değerlendirmelerde de bulunan Fidan, "ABD’nin YPG’ye desteğini kesmesi, Suriye’nin birliğini tehdit eden durumları ortadan kaldırması gerekiyor. Suriye topraklarının üçte biri işgal altında ve bu durum ABD desteğiyle devam ediyor. Yeni yönetimin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Gazze’deki durum hakkında konuşan Fidan, "Bölgede ateşkes sağlandı ancak insani yardımların geçişinde ciddi sıkıntılar var. Netanyahu’nun rehineleri aldıktan sonra savaşı yeniden başlatma ihtimali bulunuyor. Uluslararası toplumun garantörlük konusunda nasıl bir duruş sergileyeceği önemli" dedi.

Fidan, ABD’nin Gazze’deki tehcir tartışmalarına yönelik söylemlerine ilişkin olarak, "Bu, ne bölgenin ne de bizim kabul edebileceğimiz bir konu. Bu tür girişimlerin tartışılması bile büyük bir yanlış" diyerek sözlerini tamamladı.