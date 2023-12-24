CIA'nın Fonladığı Uygur Ayrılıkçısı Vatan Partisi'ni Hedef Aldı



Vatan Partisi’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki temasları, Uygur ayrılıkçılarını rahatsız etti.



ABD'nin fonlarıyla Sincian Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili kışkırtıcı faaliyetlerde bulunan Uygur Ayrılıkçısı Rushan Abbas, sosyal medyada Vatan Partisi’ni hedef aldı.



Mesajında ABD’nin soykırım yalanlarını tekrarlayan Abbas, Çin’de temaslarda bulunan Vatan Partisi heyetinin fotoğraflarını paylaştı.



ABD’nin güdümündeki Uygur Ayrılıkçısı Rushan Abbas’a yanıt Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’dan geldi. Bursalı, Abbas’a “Soykırım arıyorsanız, efendileriniz ABD ve İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına bakabilirsiniz.” Diye seslendi.



ABD'nin uluslararası propaganda ajanları, emperyalist yalanlarına devam ediyor. Çin'de milyonlarca müslüman ve onlarca etnik grup barış içinde, birarada, huzurla yaşıyor. Soykırım arıyorsanız efendileriniz ABD ve İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına bakabilirsiniz. Çin’deki Uygurların hak ve hukuku, Çin düşmanlığıyla değil, Çin dostluğuyla savunulabilir. Vatan Partisi, bunu yapıyor.



Özgür Bursalı, mesajında, Vatan Partisi heyetinin, İslam Üniversitesi'nden öğretim görevlileriyle birlikte Çin'in Mengzi şehrindeki bir müslüman lokantasında sohbet ederken çekilen fotoğraflarına da yer verdi.



