Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Son Güncelleme:

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulandı ve bu yönde diplomatik çabalara devam edecekleri ifade edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir.
# Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan # cumhurbaşkanı erdoğan
Çok Okunanlar
İtalyanların pizzalarında kullandığı sos Bitlis'ten gidiyor!
İtalyanların pizzalarında kullandığı sos Bitlis'ten gidiyor!
Polen bulamayan arılar beslenemedi, bal rekoltesi düştü!
Polen bulamayan arılar beslenemedi, bal rekoltesi düştü!
Doğukan Manço ölümden döndü
Doğukan Manço ölümden döndü
Lületaşı vücuttan negatif enerjiyi alıyor! Lületaşının faydaları nelerdir?
Lületaşı vücuttan negatif enerjiyi alıyor! Lületaşının faydaları nelerdir?
Altın fiyatları günü nasıl kapattı?
Altın fiyatları günü nasıl kapattı?
Öne Çıkanlar Sezgin Tanrıkulu'nun sicili! TSK ifadeleri için soruşturma başlatıldı - Televizyon Gazetesi - Ulusal Sezgin Tanrıkulu'nun sicili! TSK ifadeleri için soruşturma başlatıldı - Televizyon Gazetesi - Ulusal Dünya'nın en gizli örgütleri nedir? Dünya'nın en gizli örgütleri nedir?