Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulandı ve bu yönde diplomatik çabalara devam edecekleri ifade edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: