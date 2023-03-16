Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Orban'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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