Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da! Miçotakis ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan, Atina'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü. Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşıladı. Sakelaropulu, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkelerimizde yaşanan trajediler gösterdi ki dayanışma hissi ve zor şartlarda destek, iki halkı birleştiren ortak özellik." dedi. Bu durumun, ikili ilişkilerdeki işbirliğinin derinleştirilmesi, gerginlikleri bertaraf edecek iklimin oluşturulması ve karşılıklı siyasi irade için güçlü temel oluşturduğuna işaret eden Sakelaropulu, "İki ülkenin işbirliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye’nin mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Merkezindeki görüşmenin ardından Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından çalışma yemeğine katılacak. Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Erdoğan ve Miçotakis Ortak Basın Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

- Yunanistan'ı son olarak 2017 yılında ziyaret etmiştim. Bu 65 yıl aradan sonra Türkiye'den Yunanistan'a devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısı vesilesiyle tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

- Münasebetlerimizde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını 7 yılın ardından bugün gerçekleştiriyor olmamız bu niyetimizin bir göstergesidir. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve kuruluş bildirgesinde ifade olunduğu üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Sayın Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptık. Sayın Başbakana ikili görüşmemizde işbirliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Başbakanlığım döneminde teşkil edilen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilişkilerimizin olumlu gündem temelinde ilerletilmesine katkı sağladığının altını çizdim. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. 2021 yılında oluşturulan ortak eylem planı çerçevesindeki çalışmaların somut neticelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

- Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısında ikinci köprü inşası gibi ulaştırma projelerinin önemine işaret etti. Ayrıca gerek turizm, gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve Dışişleri Bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları kararlı şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir.

- Sayın Başbakan ile terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi de ele aldık. Bu minvalde beklentilerimizi bir kez daha dile getirdik. Özellikle Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim.

Miçotakis'in konuşmasından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

-BM’nin kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusundaki gelişmeler bu doğrultuda olmalıdır.

-Aramızdaki ilişkilerin hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyorum.

-Türk vatandaşlarının Ege adalarına vizesiz seyahatini görüştük.

-İkimizde daha sakin sularda güzel bir esintiyle esen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak durumundayız. Ben geleceğe olumlu bakıyorum.

-Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız