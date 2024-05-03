Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın dün yayınladığı karar hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, "Bu adımın sonuçlarını iş dünyamızla istişare içinde yöneteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD'IN 7 EKİM'DEN BERİ GAZZE HALKINA YAPTIĞI YARDIMLAR DOLAYISIYLA TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında MÜSİAD'ın 7 Ekim'den bu yana yaptığı yardımları tebrik etti. Türkiye'nin yaptığı yardımları hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"MÜSİAD ailesini 7 Ekim'den beri Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır."

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI

Erdoğan, konuşmasında İsrail ile durdurulan ticaret hakkında açıklamalarda bulundu. Şu ifadeleri kullandı:

"54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik, dünden itibaren de ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Bu adımın sonuçlarını iş dünyamızla istişare içinde yöneteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga peşinde değiliz."

"Biz coğrafyamızda çatışma kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Aldığımız bu kararla Batının üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz. Hep birlikte barış ve refah içinde yaşamalıyız. Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yol alma durumudur. 40 bini aşan çocuk kadın yaşlı öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz."