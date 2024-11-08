Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması

Erdoğan, Trump ile özellikle Ortadoğu konusunda telefon diplomasisini sürdüreceğini söyledi. Görüşmelerde, ABD’nin Suriye’den çekilmesi ve PKK’ya verilen desteğin sonlandırılması konularının öncelik olduğunu belirtti.



‘Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin model ortaklığının tartışılmaz’ olduğunu söyledi. İş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD seçimleri sonrası Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdi.



Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ile samimi bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmede Trump’ın Türkiye ile ilgili güzel ifadelerinin olduğunu söyledi.



Trump’ı Türkiye’ye davet ettiğini belirten Erdoğan, iki ülkenin iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendirmeyi temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, “Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. Yeni dönemde bu meseleleri bakalım nasıl bir zemine oturtacağız ve yolumuza nasıl devam edeceğiz?” dedi.



Trump ile daha önceki başkanlık döneminde beraber çalıştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılmaz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Trump ile özellikle Ortadoğu konusunda telefon diplomasisini sürdüreceğini söyledi. Bu görüşmelerde ABD’nin Suriye’den çekilmesi ve terör örgütü PKK’ya verilen desteğin sonlandırılması konularının öncelik olduğunu kaydetti.



Biden dönemindeki politikaların sürdürülmesinin bölgede çözümsüzlüğü derinleştireceğini ve çatışmayı yayacağını söyleyen Erdoğan Trump’ın İsrail’e sağlanan silah desteğini kesmesinin iyi bir başlangıç olacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı etkinliğinde de Türk-ABD ilişkilerine değindi. ABD başkanı Trump’a çağrı yaptı.