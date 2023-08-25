Dışişleri Bakanı Fidan: "Sürecin yeniden başlamasını istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile buluşma gerçekleştirdi. Fidan, medya toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru hakkında görüşlerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Sürecin yeniden başlamasını istiyoruz"
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile buluşma gerçekleştirdi. Fidan, medya toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru hakkında şunları belirtti:

- Tahıl ihracatını çeşitlendirmek adına alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bilmekteyiz. Bu yolların beraberinde riskleri taşıdığının farkındayız. Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin tekrar canlandırılmasını arzuluyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Fidan, sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

 Hakan Fidan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Bu yolların riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz. Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz.
# hakan fidan # tahıl koridoru
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