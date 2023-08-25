Dışişleri Bakanı Fidan: "Sürecin yeniden başlamasını istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile buluşma gerçekleştirdi. Fidan, medya toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru hakkında şunları belirtti:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Fidan, sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

Hakan Fidan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Bu yolların riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz. Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz.