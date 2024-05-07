Dışişleri'nden Refah uyarısı: "Tüm dünyayı etkiler"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Refah saldırısı hakkında açıklama yaptı. Keçeli, "Netenyahu hükümeti iyi niyetle hareket etmiyor" dedi.

Dışişleri'nden Refah uyarısı: "Tüm dünyayı etkiler"
Editör: Haber Merkezi
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail’in Refah’a saldırıları hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli "İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir." dedi ve ekledi:

- Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir.
Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı resmi törenle karşıladıErdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı resmi törenle karşıladıGündem
# Dışişleri Bakanı # refah # israil # gazze
Çok Okunanlar
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı hakkında uyardı!
Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı hakkında uyardı!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: "Birlikte..." Hakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: "Birlikte..." Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu