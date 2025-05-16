Doç. Dr. Mutlu’dan İstanbul’daki müzakereye dair çarpıcı analiz: “Batı, Kremlin’in mesajını anlamıyor”

Görüşmelere dair önemli değerlendirmelerde bulunan Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, süreci Ulusal Kanal’a analiz etti.

Doç. Dr. Mutlu’ya göre, tarafların belirlenen tarihten bir gün sonra görüşebilmesinin nedeni Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin süreci geciktirmesi oldu. Mutlu, Ukrayna heyetinin masaya oturması için Türkiye ve ABD’nin özel çaba gösterdiğini belirtti.

“Batı, Kremlin’in mesajını doğru okuyamıyor”

Mutlu, Rusya’nın müzakere sürecindeki mesajlarının Batı tarafından yeterince anlaşılamadığını vurguladı:

“Rusya'nın, Kremlin'in verdiği mesajların Batı’da tam anlamıyla karşılık bulduğunu düşünmüyorum.”

“Zelenski, geçmişte de müzakere sürecinden geri adım attı”

2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelere atıfta bulunan Mutlu, o dönem Ukrayna’nın İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev ziyaretinden sonra geri adım attığını hatırlattı:

“Müzakereler olumlu ilerlerken, Johnson’ın ziyaretiyle birlikte Ukrayna tarafı geri çekildi. Bu, diplomatik açıdan güvenilirlik sorununu da beraberinde getiriyor.”

“Avrupa, savaşın sürmesini istiyor”

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Washington’un Ukrayna politikasında değişiklik yaşandığını ifade eden Mutlu, Avrupa Birliği’nin savaşın sürmesi yönünde adımlar attığını söyledi:

“ABD, savaşı bitirme niyeti gösterdiğinde Avrupa aynı anda Ukrayna’ya silah satışını onaylıyor. Bu durum savaşın sürdürülmek istendiğini gösteriyor.”

“Ukrayna, Batı yardımıyla savaşı sürdürebiliyor”

Ukrayna’nın askeri altyapı eksikliği nedeniyle savaşı tek başına sürdüremeyeceğini belirten Mutlu, Batı'dan gelen büyük yardımların süreci uzattığını kaydetti:

“Tarihte görülmemiş düzeydeki askeri ve mali destek, Ukrayna’nın savaşı bugüne kadar sürdürebilmesini sağladı.”

“2022 öncesi sınırlar artık mümkün değil”

Doç. Dr. Mutlu, olası bir ateşkeste Ukrayna’nın 2022 öncesi sınırlara dönmesinin artık imkânsız olduğunu vurguladı:

“Ukrayna'nın bazı eski sınırlarına geri dönmesi artık söz konusu olmayacaktır.”

“Barış yapmak zorunda kalan taraf Ukrayna”

Savaşın geldiği noktada Ukrayna’nın süreci sürdüremeyecek durumda olduğunu ifade eden Mutlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Ukrayna barışa zorlanan taraf haline geldi. Tarihte savaşlar ve barışlar bu yüzden yapılmıştır. Alman Kralı Ferdinand’ın dediği gibi, ‘Ancak güçlü bir ordunuz varsa iyi bir uluslararası antlaşma yapabilirsiniz.’ Şu an Ukrayna’nın böyle bir gücü kalmadı.”