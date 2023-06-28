Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Scholz (solda) - Madrid - 2022
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # almanya # Olaf Scholz
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