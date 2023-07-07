Erdoğan ve Zelenskiy bir araya gelecek! İşte görüşmede masaya yatırılacak konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i ağırlayacak.

Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde süresi 17 Temmuz’da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna sahasındaki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy'nin basın toplantısı düzenleyebileceği ifade edildi.