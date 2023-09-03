Erdoğan yarın Soçi'de Putin'le görüşecek! Ana gündem Tahıl Anlaşması
Putin'in daveti üzerine yapılacak çalışma ziyaretinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak Görüşmenin ana gündemi tahıl anlaşması olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.