Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye ile normalleşme mesajı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesinin yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini söyledi. Haçaturyan, iki ülke ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye ile normalleşme mesajı!
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Erivan'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn  Haçaturyan “Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesi yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebilir “ dedi.

Normalleşmeyi sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına bağlayan Haçaturyan, iki ülkenin ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğine dikkat çekti.

Türkmenistan ziyareti sırasında Ermenistan basınına açıklama yapan Haçaturyan, “Burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldim. Sadece kısa bir konuşma fırsatımız oldu, konuşmamız barış içinde yaşamak, sınırları açmak ve diplomatik ilişkiler kurmak hakkında oldu” ifadelerin kullandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, devlet politikasında herkesin normalleşmede ortaklaştığının da altını çizdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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