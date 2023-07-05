Fidan ile Blinken arasında kritik görüşme! İşte ikilinin görüştüğü konu başlıkları

Litvanya’nın Vilnius şehrinde yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi yaptı.

İki bakanın gündemindeki kritik başlığın Kuran yakılmasına izin veren İsveç’in NATO’ya üye olma süreci olduğu belirtildi. 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nin önemli gündemi NATO’nun doğuya doğru genişlemesi olacak.

Fidan-Blinken telefon görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakanın, NATO'nun genişlemesi, Tahıl Koridoru Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ile bu konuda ABD’nin ev sahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantının ele alındığı bildirildi.

ABD, İsveç’in NATO’ya üye olması için Türkiye’ye baskı yapıyor. Erdoğan yönetimi ilk aşamada Finlandiya’nın üyeliğine onay vererek NATO’nun genişlemesine katkı sağladı. ABD şimdi de Rusya’yı çevreleme politikası kapsamında İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanması için bastırıyor.