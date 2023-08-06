Hakan Fidan Antony Blinken ile görüştü! İşte ikili arasında görüşülen konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi ele alındı.

Ayrıca, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de görüşmenin gündemindeki konular arasındaydı.