Hakan Fidan Antony Blinken ile görüştü! İşte ikili arasında görüşülen konular
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, ağırlıklı olarak Karadeniz Tahıl koridoru ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi ele alındı.
Ayrıca, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de görüşmenin gündemindeki konular arasındaydı.