Hakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bir araya geldi.

Hakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü
Hakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

# hakan fidan # ırak
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