Hakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı." ifadelerine de yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Ankara’da, Irak’ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i ağırladı. Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetlerarası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı.🇹🇷🇮🇶 pic.twitter.com/REsIfTM4ak— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 19, 2023
Kaynak: TRT Haber
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