Hakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı." ifadelerine de yer verildi.