Hakan Fidan Moskova'da! Fidan ve Lavrov ortak basın toplantısında konuştu

Hakan Fidan Rusya'da Sergey Lavrov ile görüştü. Hakan Fidan ve Sergey Lavrov görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR"

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada iki ülkenin ilişkilerinin temellerinin eskilere dayandığını vurguladı. Fidan şunları söyledi:

- Konuşmamın başında özellikle deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma ve ayrıca ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele amacıyla gönderdikleri iki yangın söndürme uçağı için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

- Rusya'yla ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. Bölgede birbirini en iyi tanıyan iki ülkeyiz. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde ortak gündemimizi etraflıca ele alıyoruz. Diyalogumuz, bölgemiz ve mücavir coğrafyamız açısından da oldukça kritik önem taşımakta. Samimiyete dayalı güçlü iletişim kanallarımız mevcuttur.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU'NUN GELECEĞİ

Bakan Fidan konuşmasında Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili de açıklamalar yaptı. Fidan şöyle konuştu:

- Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Bugün de gerek ikili gerek bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık. Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri var. Bunların karşılanmasının önemini teyit ettik. Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimi canlandırması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA BAŞLATTIĞI ÖZEL ASKERİ OPERASYONLAR

Bakan Fidan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonlarla ilgili konuştu. Fidan şunları belirtti:

- Savaşın gidişatı da gündemimizde önemli bir yer tuttu. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın etkileri katlanarak büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu nedenle bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu beklentimizi sayın Lavrov ile olan görüşmemizde yineledim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu da teyit ettim. Daha önce taraflar arasında doğrudan müzakerelere ev sahibi yapmıştık. Gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü üstlenmeye devam ettiğimizi söyledim. Geçen hafta ziyaret ettiğim Kiev'deki temaslarımda da benzer mesajları paylaşmıştım.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin bilgi veren Hakan Fidan şunları söyledi: