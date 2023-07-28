Hakan Fidan'dan Avrupa'ya Nazi göndermesi! "Herşey kitap yakmakla başladı..."

Hakan Fidan'dan Avrupa'da çok konuşulacak bir açıklama geldi. Son dönemde artan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle ilgili konuşan Hakan Fidan, Nazi dönemine atıf yaptı. "Avrupa'da her şey kitap yakmakla başladı" ifadelerini kullanan Hakan Fidan, "Kitapların yakımı sonrası toplama kampları, toplama kamplarının sonrasının da ne olduğunu biliyoruz." dedi.

HAKAN FİDAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISINA İLİŞKİN KONUŞTU

Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 31 Temmuz'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısıyla ilgili bilgiler verdi. Hakan Fidan, toplantıda İslam Dünyası için ilk olacak kararlar alınacağını söyledi. Hakan Fidan, "Bu toplantıya yönelik İslam ülkeleriyle aramızda yaptığımız görüşmelerde ne türden kararlar alınacağına ilişkin görüş alışverişimiz devam etmekte. 31 Temmuz'da İslam dünyasının özellikle salgın haline dönüşen Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren eylemleri protesto edeceği birtakım kararlar alacağına inanıyorum. Bu İslam dünyası için de bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN'DAN KUTSAL KİTAPLARIN YAKILMASINA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında kutsal kitaplara yönelik eylemlere ve bu eylemlerin fikir özgürlüğü kapsamında korunmasına tepki gösterdi. Hakan Fidan, "Bunun ortaya çıkaracağı stratejik, sosyal ve diğer gelişmelerin de yeterince anlaşılmadığını düşünüyoruz. Bu konuda aslında Avrupalı siyasetçilerin ve devlet adamlarının da yeni yeni bir farkındalık geliştirmeye başlaması gerektiğine de inanıyoruz. Bu konuda farkındalıkların olduğunu da görüyoruz ama bunu kendi pratiklerine ve politika yapımına nasıl yansıtırlar onu göreceğiz. Fakat bundan bağımsız olarak bizim kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Buna olan tepkimizi en güçlü şekilde uluslararası platformlarda göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda uluslararası dayanışmayı ve iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalara da devam edeceğiz." dedi.