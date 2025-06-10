İran-ABD nükleer müzakereleri Umman’da devam edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, tarafların son görüşmesini 23 Mayıs’ta İtalya’nın başkenti Roma’da Umman arabuluculuğunda yaptığını açıkladı.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu kanıtlayarak ABD’nin uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini sınırlandırmakta ısrarcı. Ancak bu talep henüz Tahran’dan olumlu karşılık görmedi.

Müzakereler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında İran konusu telefon görüşmesinde ele alındı. Trump, Netanyahu’ya müzakere yolunu önerdiğini ve bu yaklaşımın daha iyi sonuç vereceğini belirtti. Daha önce de Netanyahu’yu İran’a yönelik saldırı planlarından vazgeçirmeye çalışmıştı.

Trump, müzakerelerde İran’ın henüz ABD’nin istediği noktada olmadığını söyledi. Anlaşma sağlanmazsa ortaya çıkacak alternatiflerin çok kötü olacağını savundu. Ayrıca, İran’dan gelen tekliflerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail’in nükleer programına dair ele geçirilen istihbarat belgelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran nükleer tesislerine olası bir saldırı durumunda karşılık verileceği, gizli belgelerin İsrail’in gizli nükleer tesisleri ile ekonomik ve askeri altyapısına hızlıca zarar verme imkanı sunacağı vurgulandı.