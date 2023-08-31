İran'da 30 Ağustos coşkusu! Tahran Büyükelçiliğinde Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İran’ın başkenti Tahran’da da yaşandı.

Türkiye Tahran Büyükelçiliği, Zafer Bayramı kapsamında bir kutlama düzenledi. Elçilik rezidansındaki kutlamaya Türkiye Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Askeri Ateşe Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı.

Törende, Türk vatandaşları ve elçilik görevlileri, yanı sıra İran’da görev yapan diğer ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri yer aldı. İran adına ise İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahedi kutlamaya katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kırlangıç ile Tuğgeneral Vahedi, dostluk ve iş birliği mesajları verdi.