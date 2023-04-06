Kalın'dan İsveç'e NATO mesajı: "Önünde engel yok"

NATO'nun genişlemesine Finlandiya onayıyla 'evet' diyen Türkiye şimdi de İsveç'in önünde engel bulunmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin beklediği adımların atılmasıyla sürecin hızla ilerleyeceğini söyledi.

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NATO üslerinin namluları Türkiye'ye dönükken NATO'nun genişlemesinden yana politika izleyen Türkiye şimdi de İsveç'e evet demeye hazır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in de Finlandiya gibi bir yol izlemesi halinde NATO'ya girebileceğine işaret etti.

Kalın, Türkiye'nin beklediği adımların atılmasıyla sürecin hızla ilerleyeceğini söyledi.

Finlandiya Türkiye'nin de onay vermesiyle 4 Nisan’da NATO’nun 74. yılında örgütün 31. üyesi oldu.

# İbrahim Kalın # isveç

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