Eski diplomatlardan Flake uyarısı: “Türkiye için bir zafiyet”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in altılı masanın ortakları ile sık sık görüşmesi gündeme oturdu. Son olarak Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki gösterdi.



Hükümete yakın isimler Kılıçdaroğlu buluşmasının destek mesajı olduğunu iddia ederken, Flake’in yakın zamanda üç Ak Partili isimle bir araya geldiği öğrenildi. Bu isimler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş oldu.



Aydınlık'a konuşan diplomatlar, Flake’in trafiğini ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz” sözleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi.





”ŞÜPHE İŞİ DEĞİŞTİRİR”

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, bir büyükelçinin herkesle şeffaf bir şekilde görüşebileceğini vurgulayarak Flake’in görüşme trafiğinin Türkiye açısından bir zaafiyet olduğunu belirtti:

- Bir büyükelçinin siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi normaldir. Seçim atmosferinde de bunlar konuşulur. Fakat bazı şüpheler uyandığı takdirde farklı yönlere çekilebilecek durumlar oluşur. O zaman iş değişebilir. Amerikalılar kendilerini bir başat güç olarak görüp dünyanın her yerinde her şeye el atarlar. O bakımdan ben bu ziyaret trafiğini ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti açısından bir zaafiyet olarak değerlendiriyorum.

”BIDEN’IN SÖZLERİ UNUTULMAMALI”

Emekli Diplomat Onur Öymen de temasların normal olduğunu ancak ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz” sözlerinin Flake’in çalışmaları hakkında kuşku yarattığını dile getirdi. Öymen, ABD Başkanı Biden’ın Türkiye’nin iç işlerine karışma niyetini ilan ettiğini hatırlattı: