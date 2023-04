Perinçek: "Filistin için kınama yetmez, eyleme geçilmeli"

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.



İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına karşılık Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atılmasının ardından İsrail uçakları Gazze’yi bombaladı.



İsrail basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısında iki ayrı noktayı vurdu.



İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi.



İsrail polisleri, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti.



Ayrıca işgalci İsrail, baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de saldırıyı kınadı ve eylem çağrısı yaptı. Perinçek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı vahşi saldırıyı kınıyoruz. ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletini kurma mücadelesinde Filistinlilerin yanındayız." vurgusu yaptı.



Perinçek, Vatan Partisi'nin "Bağımsız Filistin" için önerdiği politikayı da hatırlattı:

Hükümetin, Filistin'deki İsrail işgalini göz ardı ederek Tel Aviv ile yürüttüğü normalleşme adımları son saldırılarla birlikte yeniden gündem oldu.



Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamakla yetinirken Bakan Numan Kurtulmuş da uluslararası kuruluşları müdahaleye çağırdı.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı:

- Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı...