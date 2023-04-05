Çavuşoğlu İsrail'i kınadı: NATO'nun genişlemesini savundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günündeki programlara katıldıktan sonra, Türk gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

- İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da yaptığı, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden attığı bu adımı kabul etmek mümkün değil. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Çünkü bu tür saldırılar gerçekten iyice haddini aşmıştır. O yüzden Bakanlığımız da bu sabah bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. İsrail ile tekrar bir diyalog başladı. Ama bizim İsrail ile angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz. O konuda biz ilkelerimizden inancımızdan taviz veremeyiz. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz.