Çavuşoğlu İsrail'i kınadı: NATO'nun genişlemesini savundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günündeki programlara katıldıktan sonra, Türk gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:
- İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da yaptığı, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden attığı bu adımı kabul etmek mümkün değil. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Çünkü bu tür saldırılar gerçekten iyice haddini aşmıştır. O yüzden Bakanlığımız da bu sabah bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. İsrail ile tekrar bir diyalog başladı. Ama bizim İsrail ile angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz. O konuda biz ilkelerimizden inancımızdan taviz veremeyiz. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz.
"TÜRKİYE NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASINI DESTEKLEMİŞTİR"
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in saldırılarını kınarken aynı zamanda NATO'nun doğuya doğru genişleme politikasına destek verdiklerini belirtti. Finlandiya'dan sonra İsveç'in de NATO üyeliğini değerlendiren Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
- Dün ve bugünkü toplantılarda müttefikler İsveç’in üye olması gerektiğini söylediler. Tutumumuz net, Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını desteklemiştir.
- Finlandiya’nın üyeliğinin onaylanması NATO’nun açık kapı politikasının desteklediğimizin göstergesidir. İsveç’in de daha fazla adım atılması gerektiğini hatırlattık. Terörle mücadele yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girecek. İsveçin terörle mücadelede somut adımlar atması gerekiyor. PKK’nın faaliyetleri halen İsveç’te devam ediyor, ciddi kaynak oluşturuyorlar.
KILIÇDAROĞLU-BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMESİ
Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi'nin görüşmesinin seçim atmosferinde gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şöyle konuştu:
- Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir.
MISIR İLE İLİŞKİLER
Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ramazan ayında Türkiye'de görüşeceklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı