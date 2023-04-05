Erdoğan'ın masasında Asya var fakat dilde Avrupa Birliği

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükelçilere verdiği iftara davetli olmasına rağmen katılmadı. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında Afrika ve Asya ülkelerinden büyükelçilerin ağırlıklı olması, Rusya ve Venezuela Büyükelçisi’nin yer alması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde büyükelçilere iftar verdi. Erdoğan, Avrupa Birliği mesajı verdi:

- AB, stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor ancak İslam düşmanlığı endişe veriyor. Kuran’a saldırı nefret suçudur. Kuran yakma eylemlerine ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi kabul edilemez

Erdoğan’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine tepki göstermesine ve “Bizim kapılar ona kapandı” demesine rağmen Flake’i iftara davet etmesi dikkat çekti. Ancak Flake, davete rağmen iftara katılmadı.

ABD Büyükelçilik sözcülüğünden yapılan açıklamada Flake’in önceden planlanmış bir program nedeniyle Ankara dışında bulunduğundan iftara katılamadığı kaydedildi. Büyükelçi Flake yerine ABD Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı’nın iftara katıldığı öğrenildi.

ABD Büyükelçisi’nin gelmediği iftarda Cumhurbaşkanı’nın masasında Afrika ve Asya ülkelerinin büyükelçilerinin bulunması dikkat çekti. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes Erdoğan’a iftarda eşlik etti.

Erdoğan’ın masasında Avrupa Birliği üyesi olarak sadece İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi yer aldı.

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