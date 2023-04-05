ABD'den Türkiye'ye İsveç baskısı: İsveç’ten yine tepki çeken karar

Türkiye’nin onayıyla Rusya’nın sınır komşusu Finlandiya, resmen NATO’ya katıldı. ABD’nin güdümündeki Atlantik İttifakı, doğuya doğru bir adım daha genişledi.



Finlandiya’nın üyeliğinin ardından ABD İsveç için de Türkiye üzerindeki baskısını arttırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Macaristan’a İsveç'in NATO üyeliğini de bir an önce onaylama çağrısı yaptı.



Türkiye ve Rusya’yı hedef alan NATO kuşatmasına karşın Finlandiya’nın üyeliğine olur veren Hükümet, PKK’lı teröristlerin ve İslam karşıtlarının Türkiye’ye karşı hareket özgürlüğü bulduğu İsveç’in NATO’ya katılımını beklemeye almıştı.



İsveç’te ise yine Türkiye’nin tepkisini çekecek bir karara imza atıldı. İsveç polisinin, Kur'an yakma eylemlerini yasaklayan kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı.

edildi.



Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın, polisin gözetiminde, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-Kerim'i yakması, büyük tepki çekmişti. Paludan, kışkırtma eylemlerini Danimarka’da da sürdürürken, İsveç polisi, güvenlik endişesiyle ‘Kur’an-ı Kerim yakma’ eylemlerine yasak getirmişti.



İsveç İdari Mahkemesi ise, ‘güvenlik riski endişelerinin’ gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığına karar vererek, yasağı kaldırdı.