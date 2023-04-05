Vatan Partisi'nden Filistin için üç ayaklı plan çağrısı

Vatan Partisi; Türkiye'nin, Batı Asya ülkelerini İsrail saldırganlığına karşı üç ayaklı bir planla harekete geçirmek için girişimde bulunmasını önerdi. İsrail’i lanetlemenin bir çözüm olmadığını savunan Vatan Partisi’nin üç ayaklı politikasının ayrıntıları Genel Sekreter Özgür Bursalı anlattı.

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Vatan Partisi, Türkiye Hükümetine ABD destekli İsrail saldırganlığını durdurmak için etkin bir plan öneriyor.

İsrail’in Filistin’e bir kez daha hain saldırı düzenlemesinin ardından Vatan Partisi’nin 2 yıl önce açıkladığı eylem planı yeniden gündem oldu. Planın ayrıntılarını ise Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıkladı.

Bursalı, saldırıların gerçek amacını da açıkladı.

Filistin'in, yalnız Müslüman dünyasının ve Arap halklarının değil insanlığın ön cephesi olduğunu belirten Vatan Partisi, ABD destekli İsrail saldırısının hedeflerini saptamanın, doğru strateji kurmak ve doğru siyasetler üretmek için gerekli olduğuna dikkati çekti.

Vatan Partisi, hükümete bir kez daha İsrail merkezli tehdidi her üç cephede etkisiz kılmak için Batı Asya ülkelerini bir konferansta toplamasını ve Üç Ayaklı Planı etkin bir tarzda uygulamak için harekete geçmesini önerdi.

Konferansın saldırganlığı durduracak ve her üç cephede kesin sonuçlar sağlayacak siyasal, ekonomik ve askerî işbirliğine ilişkin eylem planını karara bağlanması gerektiği vurgulandı.

# israil

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