Ankara'da sıcak görüntüler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iftarda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da iftarda bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar sofrasında buluştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

# rusya # Mevlüt Çavuşoğlu # lavrov

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