Lavrov Ankara'ya geldi: Gündemde neler var?

Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcıları 4 Nisan’da Moskova’da bir araya geldi. Bu toplantının ardından Rusya ile ilk temas yapılacak.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Ankara’ya geldi. Lavrov, bu akşam Dışişleri Bakanlığı’nın resmi konutunda iftar yemeğine katılacak. Lavrov, 7 Nisan’da ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmeden sonra basın toplantısı yapılacak.



İki ülkenin dışişleri bakanlıkları ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamalarda ikili ve bölgesel konuların görüşüleceği kaydedildi.



Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüşmesinde 4’lü toplantının ayrıntıları ele alınacak. Dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantının tarihinin de konuşulması bekleniyor.



Görüşmenin önemli gündem maddelerinden birisi de enerji sektöründe iş birliği olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası ve Türk Akımı doğal gaz boru hattının işletilmesi gibi stratejik projelerdeki ortak çalışmalar konuşulacak.



Lavrov’un 27 Nisan’da Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk güç ünitesine nükleer yakıtın yükleneceği törenden önce Türkiye’yi ziyaret etmesi önemli. Yapılacak törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ya fiziken ya da video konferans yöntemiyle katılacak.



İki mevkidaşın görüşmesinde Güney Kafkasya’daki işbirliğinin derinleştirilmesi konuları da ayrıntılı olarak çalışılacak. Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması, ulaşım bağlantılarının ve iletişimin sağlanması da ele alınacak.



Rusya’nın özel harekatı sonrasında Ukrayna’daki son durum da masaya yatırılacak. Rusya’nın 60 gün süresini uzattığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uygulanması da görüşmede gündeme gelecek. Lavrov ve Çavuşoğlu, yeni turizm sezonunun arifesinde turizme ilişkin gelişmeleri de konuşacak.