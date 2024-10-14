Kurtulmuş: “Türk Dünyası için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor”

Kurtulmuş, Gafarova'ya yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanlığına göre başarılar dilerken, Azerbaycan'da yeni seçilen milletvekillerini de kutladı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Azerbaycan arasında her yerde bulunan yakınların artarak sürmesinden hoşnutluk duyduğunu ifade etti. İki ülkenin, bölgesel ve küresel meselelerde ortak bir duruş sergilediğini ve uluslararası platformlarda büyük bir dayanışma içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Kurtulmuş, iki ülkenin kalkınması için seçeneklerin seferber edildiğini belirtti. Özellikle Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ Zaferi sonrasında Kafkaslar ve bölgedeki dengenin bulunduğunu, bunun da Türk dünyası için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Ayrıca Kurtulmuş, Karabağ'ın hızla rehabilitasyon çalışmalarını ve Zengezur Koridoru'nun açılmasını, böylece Azerbaycan, Türkiye ve diğer bölge halklarına fayda sağlamasını arzuladıklarını dile getirdi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, görüşmenin kendisi için memnuniyet verici olduğunu belirterek, başarı ve kutlama için Kurtulmuş'a teşekkür etti. Gafarova, Türkiye ve Azerbaycan halklarının bağlılıklarının ve bölgedeki güçlü işbirliklerinin artarak devam ettirilmesini ifade etti ve her platformda iki ülkede birlikte hareket ederek hareket ettiklerini mutlu oldukları sözlerine ekledi.