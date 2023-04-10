Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var

Türk basını “normalleşme yolunda iyi niyet adımı” olarak sunmuştu, ancak sadece kentsel dönüşüm olduğu ortaya çıktı.



Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya tahsis ettiği Lavrion Kampı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılıyor. Buradaki firari teröristler şimdilik diğer göçmen kamplarına yerleştirilecek. Yargılanmaları ya da Türkiye'ye iadeleri söz konusu değil. Yunanistan, binlerce teröriste ev sahipliği yapmaya devam edecek.



Mülteci kampı olarak 1940'ta inşa edilen ve 1985'ten itibaren PKK'lıların kalmaya başladığı kamp, son yıllarda tamamen teröristlerin kontrolündeydi. Kampta, teröristlere ideolojik eğitimin yanı sıra sabotaj ve bombalı saldırı eğitimleri veriliyordu.



"Yunanistan'ı Kandil'i" olarak nitelenen kampta, PKK'lılarla birlikte DHKP-C gibi çeşitli terör örgütlerinin elemanları da kalıyordu. 80 daireden oluşan kampta, 6 aylık bir eğitimin ardından teröristlere Yunan pasaportu verilerek Türkiye ve Irak'a yollanıyordu.



Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alarak büyükşehirlerde bombalı sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, eylül ayında, İstanbul'da yakalanmıştı.



Tabelasında Birleşmiş Milletler himayesinde olduğu belirtilen Lavrion Kampı'nın masrafları ise, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki çeşitli kuruluşların fonlarıyla karşılanıyordu.



Yunanistan'ın Lavrion kampını kapatma hamlebi, Türk basınının iddia ettiği gibi ülkede teröre karşı bir tutum değişikliğini ifade etmiyor. Yunanistan'da hala çoğunluğu FETÖ'cü olan binlerce terörist bulunuyor.