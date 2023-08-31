Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması! Batılı ülkeleri işaret etti

Rusya Dışişleri Balkanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye ile enerji konusundan, Tahıl Koridoru'na, Putin-Erdoğan görüşmesine bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE-RUSYA ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Lavrov, Türkiye ve Rusya arasında enerji alanındaki işbirliklerine değinerek, “Enerji alanında işbirliğimiz devam ediyor. Stratejik 2 projenin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunu ele aldık. Akkuyu NGS’nin 4 güç ünitesinin uygulaması kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması ve Rus gazının ihracatının arttırılmasına yönelik projeler ele alındı” dedi.

TÜRKİYE VE RUSYA'NIN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Bölgesel konularda da Fidan ile istişarelerde bulunduklarını belirten Lavrov şöyle konuştu:

- Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Karadeniz’deki durum da olmak üzere ayrıntılı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi konusunu ele aldık. Astana sürecine destek olacak ek adımlar ele alındı. Biz Kafkasya’da da aktif faaliyet yürütüyoruz. Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu da ele aldık. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında yapılan anlaşmalara göre çatışma sonrası ulaşım ve iletişim konularını görüştük. Türkiye bu konuda etkin rol oynuyor.

Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki kapsamlı işbirliği konularına da değinerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

- Bizler partner ülkeler olarak yapıcı çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmaların faydalı olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin egemenlik temelindeki dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Aynı zamanda Türkiye için Rus enerji kaynaklarına uzun vadeli tedarikler ve indirimler yapıyoruz. Rusya’dan Türkiye’ye çok sayıda turist gitmekte. Türkiye’den de meyve ve sebze alımını arttırmayı hedefliyoruz. Batılı ülkelerin engelleme çabalarına rağmen bunları uygulayacağız. Bu olumsuz girişimler sonuç vermeyecek. Geçtiğimiz günlerde devlet başkanımız (Vladimir Putin), Türkiye hiçbir zaman güvenliğini tehdit altında bırakmayacaktır dedi. Biz de bu konuda ilkesel olarak destek olacağız.

RUSYA'NIN TAHIL KORİDORU'NDAN ÇEKİLMESİ

Lavrov, tahıl anlaşmasının Rusya ayağının uygulanmasındaki sorunun Türkiye veya BM’den kaynaklanmadığını, Batılı ülkeler tarafından anlaşmanın eksik uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

- Anlaşmanın uygulanması için sadece vaatler var. BM elemanları bir şey yapamaz. Buna Batı engel oluyor. BM sadece batıyı uyarabilir. Vaatlere güvence verilmediği sürece, ilerleme kaydedilemez. Biz bugün Türk mevkidaşımla istatistikleri inceledik. BM gıda fiyatlarına baktığımızda gıda fiyatlarında aşırı yükseliş yok. Gıda fiyatlarına baktığımızda 2021 yılındaki fiyatlardan daha fazla bir artış yok ortada.

Tahıl anlaşması konusundaki düşüncelerinden bahseden Lavrov şu ifadeleri kullandı: