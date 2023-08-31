Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması! Batılı ülkeleri işaret etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov Batılı ülkeler tarafından anlaşmanın eksik uygulandığını ifade ederek, “Vaatlere güvence verilmediği sürece, ilerleme kaydedilemez” dedi.
Rusya Dışişleri Balkanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye ile enerji konusundan, Tahıl Koridoru'na, Putin-Erdoğan görüşmesine bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE-RUSYA ENERJİ İŞBİRLİĞİ
Lavrov, Türkiye ve Rusya arasında enerji alanındaki işbirliklerine değinerek, “Enerji alanında işbirliğimiz devam ediyor. Stratejik 2 projenin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunu ele aldık. Akkuyu NGS’nin 4 güç ünitesinin uygulaması kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması ve Rus gazının ihracatının arttırılmasına yönelik projeler ele alındı” dedi.
TÜRKİYE VE RUSYA'NIN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Bölgesel konularda da Fidan ile istişarelerde bulunduklarını belirten Lavrov şöyle konuştu:
- Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Karadeniz’deki durum da olmak üzere ayrıntılı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi konusunu ele aldık. Astana sürecine destek olacak ek adımlar ele alındı. Biz Kafkasya’da da aktif faaliyet yürütüyoruz. Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu da ele aldık. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında yapılan anlaşmalara göre çatışma sonrası ulaşım ve iletişim konularını görüştük. Türkiye bu konuda etkin rol oynuyor.
Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki kapsamlı işbirliği konularına da değinerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
- Bizler partner ülkeler olarak yapıcı çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmaların faydalı olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin egemenlik temelindeki dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Aynı zamanda Türkiye için Rus enerji kaynaklarına uzun vadeli tedarikler ve indirimler yapıyoruz. Rusya’dan Türkiye’ye çok sayıda turist gitmekte. Türkiye’den de meyve ve sebze alımını arttırmayı hedefliyoruz. Batılı ülkelerin engelleme çabalarına rağmen bunları uygulayacağız. Bu olumsuz girişimler sonuç vermeyecek. Geçtiğimiz günlerde devlet başkanımız (Vladimir Putin), Türkiye hiçbir zaman güvenliğini tehdit altında bırakmayacaktır dedi. Biz de bu konuda ilkesel olarak destek olacağız.
RUSYA'NIN TAHIL KORİDORU'NDAN ÇEKİLMESİ
Lavrov, tahıl anlaşmasının Rusya ayağının uygulanmasındaki sorunun Türkiye veya BM’den kaynaklanmadığını, Batılı ülkeler tarafından anlaşmanın eksik uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:
- Anlaşmanın uygulanması için sadece vaatler var. BM elemanları bir şey yapamaz. Buna Batı engel oluyor. BM sadece batıyı uyarabilir. Vaatlere güvence verilmediği sürece, ilerleme kaydedilemez. Biz bugün Türk mevkidaşımla istatistikleri inceledik. BM gıda fiyatlarına baktığımızda gıda fiyatlarında aşırı yükseliş yok. Gıda fiyatlarına baktığımızda 2021 yılındaki fiyatlardan daha fazla bir artış yok ortada.
Tahıl anlaşması konusundaki düşüncelerinden bahseden Lavrov şu ifadeleri kullandı:
- Biz burada eşitlik temelinde güvenlik ve ihtilafın önlenmesi için tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bizler halihazırda 18 Temmuz’da Karadeniz Girişimi kapsamında yapılan çalışmalar durduruldu. Bizim anlayışımız çalışmaların canlandırılması için Batı tarafından adımlar atılması. Putin defalarca burada tedbirler alacağımızı söyledi. Rusya kısmıyla ilgili görüşmelerin değil de tedbirlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler’in çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak vaatler somut karara dönüşürse Ukrayna kısmıyla ilgili olarak bu girişimi ele almaya hazır olacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerdiği, Türkiye’de Rus tahılının işlenmesi ve yoksul ülkelere gönderilmesi konusunu konuştuk. Katar buna mali destekte bulunabilir. Batı ülkeleri her türlü bu amaca şüpheyle bakıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı