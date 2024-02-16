Macron: Öncelik ateşkes

Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ortak basın açıklaması yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının Fransa için "tabu olmadığını" söyledi. Emmanuel Macron, önceliklerinin bölgede ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya varılması olduğunu ifade etti. Bu ateşkesle sivillerin güvenliğinin güvence altına alınması ve insani yardımların Gazze'ye girmesi gerektiğini söyleyen Macron, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının neden olduğu yüksek can kaybının kabul edilemez olduğunu belirtti. Macron, "İsrail'in Refah'a saldırısı eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açabilir ve bu, çatışmada bir dönüm noktası olur." ifadesini kullandı. Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmelerinin uluslararası hukuka aykırı olacağını dile getiren Macron, tıpkı Mısır ve Ürdün gibi bölge halkının yerinden edilmesi riskinden endişe duyduklarını kaydetti.

SİVİLLER AÇLIK VE HASTALIKTAN DOLAYI ÖLÜYOR

Macron, Gazzelilere yardım etmenin öncelikleri olduğunu ve sahadaki ihtiyaca bakıldığında insani yardım geçiş noktalarının yetersiz kaldığını belirtti. "Bugün Gazze'de siviller açlık ve hastalıktan dolayı ölüyor." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, bölgeye insani yardımların ulaştırılması kapsamında Usdud (Aşdod) Limanı'nın açılmasını istedi. "İki devletin kurulmasına dayalı barışa götüren bir siyasi çözüm bulmalıyız" Kral Abdullah da Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini kaydederek, bölgede yaşananları "bir felaket" olarak nitelendirdi. "1,5 milyon kişi daracık bir alan olan Refah'a itildi. Tabii ki bunun sonuçları kabul edilemez." ifadesini kullanan Kral Abdullah, Orta Doğu'da gerginliğin gelecekte tırmanmaması için bölgedeki ortak ülkelerle çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ürdün Kralı, "İki devletin kurulmasına dayalı barışa götüren bir siyasi çözüm bulmalıyız. Filistinliler, İsrail ve bölge için barışı güvence altına almanın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulunarak, Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaşması için daha fazla şey yapılması gerektiğini kaydetti. Kral Abdullah, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek verilmesi çağrısı yaparak, "Açlık sınırındaki neredeyse 2 milyon Filistinli için onların desteği ve faaliyetleri hayati önem taşıyor ve elzem. UNRWA, bölgede başka yerlerde de destek veriyor." diye konuştu.