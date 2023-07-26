Macron'dan geri adım! Değişiklik sözü verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya resmi ziyarette bulundu. Macron, Melanezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya için değişiklik sözü verdi.

Macron, 2021'de düzenlenen ve bölge nüfusunun yüzde 44'ünü oluşturan Kanaklar'ın boykot ederek katılmadığı bağımsızlık referandumundan "hayır" çıkmasına atıfta bulunarak, Yeni Kaledonya'nın Fransız olarak kalmaktan yana tercih kullandığını savundu.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği ve 1946'ya kadar sömürge toprağı olarak yönettiği Ada'da sömürge geçmişinin unutulmak istenmediğine işaret eden Macron, "Bu birlikte aşmamız gereken bir yoldur. Pişmanlık yolu değil, kardeşlik, gerçek ve cesaretin yoludur." dedi.

BİNLERCE KM ÖTEDEKİ SÖMÜRGESİNDE BAĞIMSIZLIKÇILARDAN ŞİKAYET ETTİ

Macron, bağımsızlıkçıların taleplerini görmezden gelmediğini iddia ederek Fransa'yı protesto eden bağımsızlıkçıların görüşmelere katılmamasından şikayet etti.

Referandum sonuçlarını herkesin kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, Yeni Kaledonya'da "değişikliğin mimarı" olarak anılmak istediğini dile getirdi. Anayasa değişikliğinden ise Kaledonya'nın bağımsız hale gelmesi beklenmiyor.

Macron'un Yeni Kaledonya ziyaretini bugün tamamlaması bekleniyor.