Mehmet Perinçek: "Ankara İle Moskova'nın Çıkarları Örtüşüyor"
Bursa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sanal değil gerçek zamanda bir yolculuğa çıkıyor. Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırıldığı kentte esnafın da yüzü gülüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'da gerçek bir zamanda yolculuk başlattıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinin çözümü için dikkat çekici mesajlar verdi. "Bölgedeki aktörlerle yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmeli" diyen Erdoğan, Filistin İsrail Barış Konferansı önerisini gündeme getirdi. Uzmanlar ise, Türkiye, Rusya, İran işbirliğinin önemine değinerek Astana sürecine atıfta bulunuyor...
Bakanlar Kurulu'nun öncelikli günemlerinden biri Filistin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeni güvenlik mekanizması kurulmalı" çağrısını yaptı. Filistin sorunu için barış konferansı toplanmasını da önerdi.
Uzmanlar Türkiye, Rusya ve İran’ın bir araya gelerek Filistin sorununa çözüm üretebileceğini vurguluyor..
Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek :"Filistin Aynı Zamanda Avrasya’nın Cephesidir"
- Dünyada şu an tek bir kamplaşma var. O kamplaşmanın bir tarafında İsrail ve içinde bulunduğu Atlantik cephesi, diğer tarafında da Avrasya ülkeleri yer alıyor. Dolayısıyla Atlantik cephesini farklı farklı bölgelerde başarısızlığa uğraması Avrasya ülkelerini kendi milli menfaatlerini yakından ilgilendiren konularda daha rahat nefes alması anlamına gelecektir.
Türkiye ile Rusya’nın çıkarları bölge meselelerinde tam anlamıyla örtüşüyor
Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek : "Ankara Ve Moskova’nın Çıkarları Örtüşmektedir"
- Atlantik cephesi kendisine müttefikler aramakta. Amerika yanına İsrail’i almakta, Avrupa ülkelerini yanlarına çekmeye çalışmakta. Böyle bir durumda onlar bir cephe oluştururken Türkiye ve Rusya’nın güçlerini birleştirmemesi çok yanlış olur. Çünkü ne Rusya ne de Türkiye tek başına bu saldırganlığı önleyebilir.
Rus siyaset bilimci Leonid Savin de Türkiye’nin garantörlük açıklamasına değinerek Rusya'nın bunu destekleyeceğini belirtiyor...
- Bence garantör ülke oradaki şiddeti durdurmak için sorumluluk almalı. Eğer Türkiye bunu yaparsa, böyle bir eylemi alkışlarız. Eğer Ankara Moskova’yı devreye sokmak isterse Rusya’nın bir şekilde yardımcı olabileceğini düşünüyorum.