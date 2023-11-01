Mehmet Perinçek: "Ankara İle Moskova'nın Çıkarları Örtüşüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinin çözümü için dikkat çekici mesajlar verdi. "Bölgedeki aktörlerle yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmeli" diyen Erdoğan, Filistin İsrail Barış Konferansı önerisini gündeme getirdi. Uzmanlar ise, Türkiye, Rusya, İran işbirliğinin önemine değinerek Astana sürecine atıfta bulunuyor...



Bakanlar Kurulu'nun öncelikli günemlerinden biri Filistin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeni güvenlik mekanizması kurulmalı" çağrısını yaptı. Filistin sorunu için barış konferansı toplanmasını da önerdi.



Uzmanlar Türkiye, Rusya ve İran’ın bir araya gelerek Filistin sorununa çözüm üretebileceğini vurguluyor..





Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek :"Filistin Aynı Zamanda Avrasya’nın Cephesidir"

- Dünyada şu an tek bir kamplaşma var. O kamplaşmanın bir tarafında İsrail ve içinde bulunduğu Atlantik cephesi, diğer tarafında da Avrasya ülkeleri yer alıyor. Dolayısıyla Atlantik cephesini farklı farklı bölgelerde başarısızlığa uğraması Avrasya ülkelerini kendi milli menfaatlerini yakından ilgilendiren konularda daha rahat nefes alması anlamına gelecektir.



Türkiye ile Rusya’nın çıkarları bölge meselelerinde tam anlamıyla örtüşüyor





Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek : "Ankara Ve Moskova’nın Çıkarları Örtüşmektedir"





- Atlantik cephesi kendisine müttefikler aramakta. Amerika yanına İsrail’i almakta, Avrupa ülkelerini yanlarına çekmeye çalışmakta. Böyle bir durumda onlar bir cephe oluştururken Türkiye ve Rusya’nın güçlerini birleştirmemesi çok yanlış olur. Çünkü ne Rusya ne de Türkiye tek başına bu saldırganlığı önleyebilir.



Rus siyaset bilimci Leonid Savin de Türkiye’nin garantörlük açıklamasına değinerek Rusya'nın bunu destekleyeceğini belirtiyor...



