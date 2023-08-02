MİLGEM projesi Pakistan'da! PNS Tarıq denizle buluştu

MİLGEM, yani Milli Gemi Projesi, Türk Savunma Sanayisi'nin kilometre taşlarından biri. Savunma sanayisinde millileşme konusunda atılan en önemli adımlardan biri.

Türkiye sadece kendi savaş gemilerini inşa etmekle kalmadı. Aynı zamanda ürettiği savaş gemilerini ihraç da etti. 2018'de 4 PNS MİLGEM korvetinin Pakistan'a satılması o dönemde Türkiye'nin savunma sanayisinin tek kalemde yaptığı en büyük ihracat oldu.

Yapılan anlaşma uyarınca 99,56 metre uzunluğundaki Ada sınıfı 4 korvetin ikisi Türkiye'de diğer iki tanesi ise Pakistan'da üretildi.

Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü ve son gemisi PNS Tariq (PENESE TARIK) 2 Ağustos'ta Pakistan'ın Karaçi Tersanesinde denizle buluştu.

Denize indirilme törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı.

Yılmaz törende konuştu, Türk gemi inşa sektörünün de son 20 yılda şaha kalktığını söyledi. Türkiye'nin, halihazırda savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında olduğunu dikkati çekti. "Tecrübemizi ve teknolojimizi dostlarımızla paylaşmaya her zaman hazırız" dedi.