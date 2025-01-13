MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile görüştü

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacı ile yürütülen müzakereler ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.