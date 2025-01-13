MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile görüştü
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacı ile yürütülen müzakereler ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 tutuklamaİstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 tutuklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ibrahim kalın hamas
Günün Manşetleri
6 tutuklama
Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?
Erdoğan'dan çocuk sahibi olmak isteyenlere müjde
DEAŞ'a Gürz-38 darbesi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
6 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de işçi servisi devrildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı
Çok Okunanlar
İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında
Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar? Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar?
6,9 büyüklüğünde deprem oldu 6,9 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları