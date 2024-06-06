Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen törenle Devlet Nişanı tevcih edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, büyük bir devlet olan tekrar Özbekistan'ı şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak Özbekistan'ın başarılarıyla gururlanıyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere her hadisede gösterdiniz. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten memnuniyet duyuyorun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Özbek halkının refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum.

Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma imzalandıTürkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma imzalandıDış Politika
# Özbekistan # türkiye
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı!
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."
Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı!
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı!
Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Öne Çıkanlar Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçim ertelendi | ULUSAL HABER Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçim ertelendi | ULUSAL HABER İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı