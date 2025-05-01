PKK’ya net mesaj: Ya lağvedin ya sistem dışına çıkarsınız

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye’de PKK ve uzantılarının kendilerini lağvetmemesi halinde, terör örgütünün sistem dışına çıkarılmasının başka yollarla sağlanacağını vurguladı. Türkiye’nin bu konuda hem iradesi hem de kapasitesi bulunduğunun altı çizildi.

“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini zedeleyecek, merkezi otorite dışında silahlı yapıların devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmemektedir. PKK ve uzantıları kendilerini feshetmediği takdirde, sistem dışına çıkarılmaları için gereken her türlü imkan ve irade mevcuttur.”

Bakanlık kaynakları, Kamışlı’da düzenlenen ve özerklik taleplerinin öne çıktığı konferansa ilişkin, “Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye açısından temel önceliktir” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, Suriye yönetiminin de bu konferansın, varılan mutabakata aykırı olduğunu kamuoyuna açıkladığını hatırlattı.

“Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması hem Türkiye’nin hem de Suriye yönetiminin önceliğidir. Şam yönetimi, konferansta verilen mesajların mutabakata uygun olmadığını açıkça belirtmiştir.”

📍 “Silah bırakın” çağrısı yineledi

Dışişleri kaynakları, SDG ile Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiğini vurgularken, PKK’ya da yapılan silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının halen geçerli olduğunu dile getirdi.

📍 DEAŞ’a karşı işbirliği mesajı

Bakanlık, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin bölgesel işbirliğine açık olduğunu belirtti. 9 Mart 2024’te Amman’da Türkiye, Suriye ve komşu ülkeler arasında yapılan toplantıda, bu yönde önemli kararların alındığına dikkat çekildi.

📍 ABD’nin çekilme süreci yakından izleniyor

ABD’nin Suriye’den asker çekme süreci de Dışişleri’nin gündeminde. Kaynaklar, sürecin tüm yönleriyle izlendiğini ve bölgedeki yaptırımların kaldırılması için çok taraflı diplomatik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.