Putin ile Erdoğan görüşmesi olabilir! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme ile ilgili konuşan ve görüşmenin sonuçlarını yakından takip edeceklerini ifade eden Peskov, şu ifadeleri kullandı:

- Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilere değer veriyoruz ve Türk tarafından karşılıklılık hissediyoruz. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile Sayın Zelenskiy arasında ne konuşulacağını elbette merak edeceğiz. Bu, önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme gerçekleştirebileceğini de belirtti.

Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşecek bir teması göz ardı etmediklerini söyleyen Peskov, bu hususta bir tarih ​​belirlenir belirlenmez bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA MÜZAKERE OLUR MU?

Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimali ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Çeşitli düzeylerde Rus tarafının müzakere sürecine hiçbir zaman kapı kapatmadığını ifade eden Peskov, "Ancak şu ana kadar bu müzakere süreci için herhangi bir umut görmüyoruz." dedi.

Rusya'nın hedeflerine farklı şekillerde ulaşabileceğine işaret eden Peskov ancak şu anda Kiev'in reddetmesi ve Washington'ın isteksizliği nedeniyle siyasi ve diplomatik yolların kullanılamadığını savundu.

PRIGOJIN'İN DURUMU

Wagner'in kurucusu Prigojin'in nerede bulunduğuna yönelik soruya karşılık Peskov, "Bir şey söyleyemem. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Daha önce söyleyeceklerimize ekleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Peskov, daha önce Kremlin'in Prigojin'i takip etmediğini ve bunun için arzusunun olmadığını açıklamıştı.